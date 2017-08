Haute-Loire : les animaux en fin de vie cherchent un nouveau toit

Minée par des problèmes de voisinage depuis plusieurs mois, l'association "Le petit mouton noir" (spécialisé dans l'accompagnement des animaux en fin de vie) recherche activement un nouveau logement pour continuer d'exercer sereinement cette activité à part.

En Haute-Loire, "Le Petit Mouton Noir" cherche désespérément un nouveau toit. Cette association est spécialisée dans l'accompagnement de fin de vie des animaux, essentiellement des chats et des chiens. Cela fait 3 ans qu'elle est installée à Chomelix, tout près de Craponne sur Arzon. Mais depuis quelques mois, des problèmes de voisinages gâchent la vie de Jacques, à l'origine de cette structure. Ses voisins, des éleveurs, ont décidé de multiplier par deux leur nombre de vaches sur leur exploitation. Un développement qui entraine de nombreuses nuisances, des odeurs et du bruit, à l'origine de relations plus que tendues entre Jacques et son voisinage. Il a d'ailleurs déposé 6 plaintes ces dernières semaines.

Alors avec ses 15 chats et 10 chiens aujourd'hui il veut repartir sur un autre lieu, toujours proche de Craponne sur Arzon pour continuer de faire ce qu'il fait de mieux, s’occuper des animaux en fin de vie : "On est très peu en France à faire maison de retraite pour animaux. La plupart des refuges qui font ce type d'activités travaillent en box. Moi je vis avec eux parce que je considère que c'est comme ça qu'on les connait le mieux et qu'on est à même de répondre à leurs diverses pathologies."

Jacques cherche un logement isolé d'environ 80 mètres carrés pour l'accueillir lui et ses animaux en fin de vie pour un loyer de 400 euros.