Haute-Loire : les colleuses d'Yssingeaux reprennent leurs actions après une longue pause

Les rues d'Yssingeaux, en Haute-Loire, se réveillent ce dimanche 28 février avec de nouveaux collages du collectif Adelphité, formé en septembre dernier. Un retour après une longue pause due au confinement, au couvre-feu, mais aussi à des ennuis avec la mairie de la ville, suite à une première opération de collages l'année dernière.

Collage du collectif Adelphité. - Collectif Adelphité

"Le collectif Adlephité continue et continuera de coller, indique l'une de ses membres, Adèle. Après une longue pause suite aux premiers collages, la plainte du maire, le classement sans suite du procureur, une rencontre avec la mairie, le confinement, le couvre-feu, le collectif souhaite encore alerter sur les violences sexuelles".

Ce matin dans les rues d'Yssingeaux, on pouvait ainsi trouver sur les murs "Si tu arraches ce message, c'est que tu te sens coupable" ; "91% des victimes connaissent leur violeur. Non c'est non" ; "On ne rase plus les murs, on les recouvre" ; "Tu es forte" et "Je te crois."

Le collectif rappelle les treize femmes déjà mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints depuis le début de l'année 2021. Les numéros d'urgence sont le 3919 et le 119 (114 pour alerter par SMS). Des affiches concernant ces numéros sont régulièrement placardées par le collectif dans les ures d'Yssingeaux.