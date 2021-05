Haute-Loire : les entreprises de la plasturgie confrontées à une pénurie de matière première

C'est une pénurie qui met en difficulté tout le secteur économique de la plasturgie des environs de Sainte-Sigolène, en Haute-Loire. Depuis des mois, certaines matières premières, comme le polyéthylène, se font plus rares sur le marché et les prix s'envolent.

Dans le secteur de Sainte-Sigolène en Haute-Loire, la quarantaine d'entreprises de la plasturgie passe un mauvais moment. En quelques mois, le coût des matières premières a explosé à cause d'une pénurie mondiale. Le polyéthylène par exemple, "est passé de 1 200 euros la tonne en novembre dernier à 2 300 euros la tonne", confie le Thierry Bonnefoy, le patron de Leygatech. Un vrai souci pour cette entreprise basée à Saint-Romain-Lachalm et Yssingeaux, qui utilise justement ces petits granulés de plastique pour fabriquer des emballages alimentaires.

Demande asiatique et hiver texan

Selon le chef d'entreprise, la pénurie mondiale est la conséquence de trois facteurs. "Il y a d'abord eu une réduction de l'offre mondiale de la part des pétroliers qui fournissent cette matière première", explique Thierry Bonnefoy. "Et dans le même temps, il y a eu une forte demande du marché asiatique en début d'année." Une crise aggravée par un hiver qui a paralysé les installations de production au Texas : tout remettre en marche a pris du temps, en désorganisant le marché mondial.

Selon Thierry Bonnefoy, le patron de l'entreprise Leygatech, la situation devrait s'améliorer dans les prochaines semaines. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Les entreprises ont puisé dans leurs stocks

"Il faut bien comprendre que les entreprises de la plasturgie sont des PME", explique le patron de Leygatech. "On achète notre matière première auprès de grands groupes qui ne nous donnent pas de visibilité, on a l'habitude et on a donc des stocks de sécurité très importants. Sauf que là avec la pénurie, ces stocks se sont vidés, on est dépendant des aléas de livraison donc en avril et en mai, les entreprises sont très pénalisées."

Une matière première qu'il faut racheter au prix fort lorsque que c'est possible. "Depuis le début de l'année, la plupart des plasturgistes travaillent pour rien, ils ne gagnent pas d'argent et travaillent parfois pour en perdre", enchaîne Thierry Bonnefoy. Seule solution, avoir les reins solides, même si l'année 2020 a été bonne pour les entreprises de la plasturgie du secteur de Sainte-Sigolène. "On va vers le mieux", confie le patron de Leygatech, il faut juste faire le dos rond en attendant que ça passe.