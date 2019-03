Haute-Loire : Nicolas de Maistre succède à Yves Rousset à la préfecture

Le Puy-en-Velay, France

L'actuel préfet de Haute-Loire, Yves Rousset, va bientôt quitter le Puy-en-Velay. Ce mercredi 27 mars, il a été nommé au poste de préfet du Loir-et-Cher, lors du conseil des minsitres. Yves Rousset est arrivé en Haute-Loire en septembre 2017. Un passage d'un peu plus d'un an sur le territoire altiligérien qui va certainement laisser quelques souvenirs au préfet.

Yves Rousset a notamment dû faire face à la crise des gilets jaunes et aux importants débordements violents dans la capitale de Haute-Loire. En décembre dernier, la préfecture était visée par un incendie, qui a détruit une partie du bâtiment. Il avait également annoncé l'installation de 80 nouveaux radars sur les routes du départements : un projet auquel Yves Rousset a dû renoncer pour remplacer les radars dégradés par lors du mouvement social.

Yves Rousset quitte la Haute-Loire pour prendre la direction du Loir-et-Cher, un département plus grand et avec plus d'habitants : 330 000 habitants contre 226 000 en Haute-Loire.

Il va être remplacé par Nicolas de Maistre, actuellement secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne. Le changement devrait se faire d'ici les 15 prochains jours.