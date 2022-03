C'est un endroit rare et qui peut changer la vie de personnes souffrant d'autisme. Depuis plus de six mois mois, un lieu leur est dédié au Puy-en-Velay. Un GEM, un Groupe d'entraide mutuelle, dont nous parlent les adhérents.

Haute-Loire : un groupe d'entraide d'autistes où "on se comprend plus facilement"

Plus de moyens pour la santé et notamment l'accompagnement des personnes en situation de handicap : c'est une des mesures les plus plébiscitées dans le cadre de la consultation Ma France 2022. Ça peut passer par la multiplication des groupes d'entraide mutuelle, les Gem, concept développé depuis le début des années 2000. En 2021, il s'est monté deux structures de ce type pour les autistes, l'un dans le Forez, l'autre dans le Velay.

Ainsi, au Gem du Puy-en-Velay, les autistes peuvent se retrouver pour discuter, échanger, participer à des activités. Depuis la création de la structure, certains ont pu assister ensemble à des spectacles, des concerts, partager des sorties et des repas. À terme l'objectif est même qu'ils puissent se gérer en autonomie.

"Ici je n'ai pas besoin de réfléchir"

En l'espace de quelques mois les effets sont déjà très positifs pour la dizaine de personnes qui ont adhéré et qui sont venus pour sortir de la solitude. C'est le cas d'Aurélie, de Retournac. Grâce au groupe elle a pu rencontrer Armelle, une fille comme elle : "Moi j'avais besoin de parler entre autistes. On a une manière de fonctionner qui est différente des personnes normales. Il y a des choses on est obligé d'y réfléchir et de faire croire à la personne en face qu'on n'y a pas réfléchi et que c'est automatique. Ici ça permet de se reposer parce que quand je parle avec Armelle, je n'ai pas besoin de réfléchir".

"Trouver quelque chose qui ressemble à la normalité, à la vie"

Armelle, de Polignac, confirme : "Il n'y a pas besoin de réfléchir. On discute de plein de choses et on se comprend plus facilement. C'était une aide de venir ici". De l'aide c'est que recherche Marie pour son fils de 30 ans, autiste Asperger. Comme tous les parents d'autiste, elle veut l'aider à mieux vivre, et ce groupe peut le permettre : "C'est pour le sortir de sa solitude et qu'il rencontre des gens comme lui qui n'auront pas un regard méprisant, moqueur. Pour trouver quelque chose d'autre que le milieu médical, quelque chose qui ressemble à la normalité. Quelque chose qui ressemble à la vie".

Ce groupe d'entraide mutuelle est donc une chance que les autistes ne doivent pas laisser passer affirme Armelle : "Venez ici ! Il y a des personnes qui sont comme vous, qui peuvent vous écouter. On s'entraide tous ensemble !"

Comment contacter le GEM Autisme de Haute-Loire