Haute-Loire : une cagnotte pour permettre à une maman gravement malade de profiter de son mari et de ses 3 enfants

Beauzac, France

A Beauzac en Haute-Loire, une famille est l'objet d'un bel élan de solidarité et de compassion : Béatrice Coutanson, 40 ans, est malade d'un cancer qui ne lui laisse plus beaucoup de temps à passer avec son mari Eric et ses trois enfants Alexis, Lilian et Emma, âgés de 10, 8 et 6 ans. Eric est agriculteur et ne peut pas se permettre financièrement de délaisser son exploitation, même dans une situation aussi difficile. Sa sœur a donc décidé de lancer une cagnotte sur internet pour lui permettre d'assurer ses arrières et de profiter de ces moments précieux avec son épouse et de l'accompagner comme il se doit.

"Les messages et la générosité font chaud au cœur"

Ce lundi, presque 400 personnes ont déjà contribué pour plus de 15 000 euros de dons. Un élan de soutien inimaginable pour Eric : "On a été très agréablement surpris car on ne pensait pas que ça prendrait une telle ampleur. Ma sœur et ma mère ont lancé cette cagnotte sans qu'on ne se concerte pour pouvoir me soulager au travail et profiter au mieux de mon épouse et du temps qui nous reste ensemble. Les messages de soutien et la générosité nous font chaud au cœur. Plus que l'aspect financier, de voir que les gens se mobilisent, participent, cela nous réconforte dans ces moments difficiles. Je commence à lâcher un peu mon boulot pour pouvoir m’occuper mieux de mon épouse."

"Je suis moins sur le fil du rasoir"

Une cagnotte qui change tout simplement la vie de cette famille pour Eric le mari de Béatrice car "il faut l'assister dans tous les gestes du quotidien." Avec l'argent récolté, l'idée de base était d'embaucher une aide, ce qu'il a pu faire en ce début de semaine. "J'ai un gars aujourd'hui (lundi) qui me remplace" explique-t-il. "Ce matin je ne vais pas au boulot et ça me permet de m'occuper d'elle. Je suis moins stressé, moins sur le fil du rasoir. J'allais mettre en péril l'exploitation ou mal m'occuper de l'exploitation, voire les deux en même temps. Il fallait trouver une formule"

Pour aider la famille de Béatrice, vous pouvez donner sur la cagnotte Leetchi