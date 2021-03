Haute-Saône : 62 chênes sélectionnés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Des chênes sont sélectionnés, un peu partout en France pour reconstruire la flèche et la charpente de la cathédrale Notre Dame de Paris. Ces dons proviennent d'exploitants forestiers, et de communes. Cette initiative est née en Haute-Saône en 2019. Le département va fournir 62 chênes centenaires.

Les deux arbres choisis à Moffans mesurent entre 10 et 15 mètres de long et une soixantaine de centimètres de diamètre

Soixante-deux chênes de Haute-Saône vont servir à reconstruire la charpente et la flèche de la cathédrale Notre Dame de Paris. Le monument a été ravagé par un impressionnant incendie, il y a trois ans, les 15 et 16 avril 2019. Au total, sur les plus de 1.200 arbres nécessaires à sa reconstruction, 187 proviendront des forêts de Bourgogne Franche-Comté.

Depuis février, un organisme interprofessionnel, "France Bois Forêt", coordonne la sélection des arbres pour la reconstruction de la cathédrale. Sur le terrain des experts forestiers et les agents de l'Office National des Forêts choisissent les plus beaux spécimens parmi ceux proposés par les donateurs.

À Faymont, près de Lure, un chêne a été sélectionné. C'est une immense fierté pour Jean-Philippe Gimenez, le maire de la commune qui avait, en 2019, lancé cette idée sur les réseaux sociaux : "Notre-Dame de Paris était en train de brûler, j'ai eu un déclic : pourquoi les communes forestières n'offriraient-elles pas un chêne pour refaire cette charpente ?", explique l'élu de cette commune de 250 habitants qui exploite 500 hectares de forêts. Son appel a été partagé plusieurs milliers de fois.

Des critères de taille et de rectitude

Les arbres sélectionnés doivent répondre à des critères de longueur, de largeur et surtout, ils doivent être bien droits. Celui de Faymont mesure 7 mètre de long. Pascal Delon, responsable ONF dans le secteur de Saulnot, l'a choisi pour ses qualités : "La spécificité, c'est surtout sa rectitude, on a une régularité au niveau des cernes, un cœur bien centré. C'est un bois qu'on aurait pu aussi utiliser en tonnellerie vu les qualités qu'il présente", explique-t-il.

De gauche à droite : Jean-Philippe Gimenez, maire de Faymont, Pascal Delon, agent ONF et Denis Morel, premier adjoint © Radio France - Mado Oblin

Le maire de Faymont aimerait que toutes les communes donatrices aient leur nom inscrit dans la cathédrale : "On souhaiterait qu'il y ait une pancarte à l'entrée", précise Jean-Philippe Gimenez, en souriant.

À une dizaine de kilomètres de Faymont, à Moffans-et-Vacheresse, deux troncs ont aussi été choisis. "Ces deux arbres là proviennent d'une parcelle en exploitation donc, ils devaient normalement être coupés pour un autre usage. On considérait qu'enlever deux arbres de ce lot de bois, c'était un petit don. Cela représente 0,5 % de nos ventes annuelles", détaille Pierre Thomas, le maire de Moffans, également agent ONF à la retraite.

La parcelle de Moffans où ont poussé les deux arbres pendant plus de cent ans © Radio France - Mado Oblin

Avant de rejoindre la cathédrale, ces arbres vont être envoyés dans une scierie, pour y être découpés. Ils vont sécher pendant un an et demi, puis enfin, ils devraient arriver sur le chantier en 2023.