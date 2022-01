Haute-Saône: Avec la hausse du prix des énergies, le pellet a le vent en poupe

Avec la hausse du prix des énergies, le chauffage aux pellets, également appelé granulés est très prisé. A un tel point que la vente de pellets de chauffage a augmenté de 25 à 30 % entre 2020 et 2021. Mais cet hiver, le prix des pellets de chauffage est en hausse.

Il n'y a pas de pénurie, c'est la conjugaison d'une demande forte mais aussi de la hausse du prix des énergies. Car comme tout ce qui doit être produit, la fabrication de pellets demande de l'énergie.

Pour bien comprendre, il faut savoir que le granulé est issu de sous produit de la filière de transformation du bois, essentiellement du sciage. Ce qui était des déchets de scierie est désormais valorisé et est devenu de la matière première pour la production de granulés.

Pas de problèmes de matière première, mais un secteur en tension

Eric Vial, délégué de Propellets France, qui est l'association du chauffage aux granulés de bois, explique : "Aujourd'hui, la filière de production de granulés n'a pas de problèmes de matière première. La disponibilité est là". Il y a deux raisons principales :

Auparavant l'industrie du panneau, et l'industrie du papier, consommaient beaucoup de matière première issue de scieries, c'est à dire de la sciure, et en consomment moins aujourd'hui. Deuxième raison, dans l'avenir il y aura de plus en plus de constructions bois, ce qui va faire augmenter les volumes de sciage.

Du chauffage d'appoint au chauffage principal

Tout le monde n'a pas une chaudière à granulés. Le marché en France est composé à 90 % par des poêles à granulés. Ce poêle à granulés est en général un appareil d'appoint de chauffage, appoint d'une chaudière fioul par exemple, appoint d'une pompe à chaleur. Le fait que les énergies augmentent, en particulier l'électricité, a fait que ces clients, qui avaient l'appoint granulés et qui ne s'en servaient pas d'une manière intensive, ont changé de fusil d'épaule et ont consommé beaucoup plus de granulés, et on le sent vraiment cette année.

Eric Vial précise : "C'est ce qui perturbe fortement le marché puisque on est sur une croissance entre 2020 2021, de l'ordre de 25 à 30 % du volume et ça aucune filière n'est en mesure d'absorber sur une période aussi courte une croissance pareille."

Contenu d'un sac de pellets de chauffage © Radio France - Jean-François Fernandez

Le pellet de chauffage a un bel avenir

Pour bien comprendre il faut savoir que lorsqu'un tronc entre dans une scierie, la moitié sert à faire des planches ou des poutres et du bois d’œuvre, l'autre moitié c'est ce que l'on appelait les déchets et qu'on appelle désormais les sous produits, c'est à dire la sciure. C'est les arrondis du tronc, les traits de scie car l'épaisseur d'une scie prend de la matière, et tout cela ça représente environ 50% du volume de bois qui entre en sciage.

L'augmentation du volume de bois d’œuvre entraine une hausse mécanique du volume de sciage et par conséquent la matière première pour fabriquer des pellets. Le pellet a donc de beaux jour devant lui. De plus le pellet de chauffage est écologique comparé aux autres sources de chauffage que sont le fioul, le gaz ou l'électricité.

Toutefois, Eric Vial conseille aux utilisateurs de granulés qui l'adoptent comme source unique ou très largement principale de chauffage de continuer à s'approvisionner pendant l'été, période de l'année où le prix est moins élevé. Mais avec l'augmentation du coût des énergies, la fabrication des pellets va coûter plus cher et le prix à la tonne sera tout de même plus élevé l'été prochain.

Une chaudière à pellets pour un logement communal à Faymont

La petite commune de Faymont, près de Lure en Haute-Saône compte moins de 300 habitants. Le conseil municipal de cette commune forestière a donc été naturellement sensibilisé au chauffage à base de pellets pour un logement locatif de la commune.

L'ancienne école de Faymont, transformée en un logment locatif pour la commune © Radio France - Jean-François Fernandez

Cette bâtisse ancienne est mal isolée, elle était chauffée au gaz. Grace à l'installation d'une chaudière à pellets, avec son silo de stockage, la facture de chauffage annuel a été divisé par trois ou quatre.

Jean-Philippe Gimenez, le maire de Faymont, dans la chaufferie de l'ancienne école. © Radio France - Jean-François Fernandez

Depuis cette installation, qui a bénéficié d'aides, d'autres projets sont en cours. Actuellement, la mairie de Faymont est chauffée avec des radiateurs électriques. Le conseil municipal a décidé de créer un logement locatif dans le grenier de la mairie. Une chaudière à granulés va être installée, elle chauffera ce futur logement et la mairie. Là encore, de belles économies pour la commune, une fois l'investissement rentabilisé.

L'exemple de la chaufferie de l'ancienne école a donné des idées, le maire a également investi dans une chaudière à pellets pour son logement personnel. Dans la commune sept à huit habitations disposent d'un mode de chauffage à granulés. Le regroupement pour un acheter les pellets permettra de bénéficier d'un tarif à la tonne avantageux.