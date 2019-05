Haute-Saône : l'une des premières réunions fondatrices sur l'Europe s'est déroulée à Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains, France

Luxeuil-les bains, théâtre d'une des premières réunions fondatrices de l'Europe. Cinq ans après la guerre, en juillet 1950, Robert Schumann, alors ministre des affaires étrangères avait fait le déplacement à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, lors des festivités du quatorzième centenaire de Saint-Colomban, un moine évangéliste.

En 2009, au détour d'une interview accordée à un journal allemand, Marie-Marguerite Dubois, l'une des organisatrice de ces festivités avait alors révélé qu'une réunion dans le plus grand secret s'était déroulé la veille de ce centenaire en présence de Robert Schumann et représentants de différents pays. Une réunion clandestine qui s'explique par le contexte selon l'association de Saint-Colomban qui a fait des recherches sur cette période.

_"Robert Schumann venait d'essuyer un échec devant le parlement. La guerre de Corée venait elle de débuter. A l'époque l'ombre d_'une troisième guerre mondiale était donc très présente", assure Jacques Prudhon, président de l'association. A plusieurs reprises, Robert Schumann avait également tenté d'organiser une réunion pour la construction d'une Europe. Des tentatives vaines. Un vrai travail de sape qui venait tout droit de l'assemblée nationale.

A l'abri de tous regards

A Luxeuil-les-Bains, dans cette petite ville thermale de Haute-Saône, cette réunion a eu lieu loin des regards, à l'Hôtel du Chatigny. Cette réunion a permis de créer un lien entre les pays pour faciliter les négociations d'une future Europe.

Moins d'un an après la rencontre de Luxeuil-les-Bains, la République Fédérale d'Allemagne, le Benelux, la France et l'Italie se regroupe pour former ce qui s’appellera la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. C'est le premier traité fondateur de l'Europe.