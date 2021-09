Haute-Saône, le massacre d'Etobon, "même 77 ans après, j'y pense tous les jours"

On en parle comme du "massacre oublié de la fin de la seconde guerre mondiale". Bien moins connu qu'Oradour-sur-Glane ou Tulle, le massacre d'Etobon fit 39 victimes. 39 hommes du village fusillés par les soldats de Wehrmacht, en représailles à quelques actions des maquisards dans ces forêts de Haute-Saône.

"Le papa est parti de la mairie. Il m'a dit sois sage. Il n'est jamais revenu" confie Philippe Perret qui a perdu huit membre de sa famille dans ce massacre.

"Des hommes désarmés exécutés sommairement" Copier

Les soldats allemands prétextent un chantier de terrassement dans le village voisin de Chennebier. Les hommes d'Etobon sont réquisitionnés. Ils se plient à cette réquisition, sans inquiétude. Mais contre le mur du temple de Chennebier, 39 d'entre eux sont fusillés froidement.

"Cette date anniversaire nous remue chaque année, depuis 77 ans", confient Marianne et Philippe Perret © Radio France - Christophe Beck

"On nous a dit qu'ils allaient faire des travaux. Donc personne n'avait d'inquiétude" explique Marianne Perret. "Et puis, ils ont été massacrés devant le temple de Chennebier. A cette époque-ci, on est toujours fort remués, même si il y a des années et des années de passées, le souvenir reste toujours en nous".

Chaque 27 septembre depuis 77 ans, le village d'Etobon (260 habitants à l'époque) se fige en souvenir de cette barbarie. En présence de nombreux descendants des victimes. C'était encore le cas ce lundi après-midi au cimetière des fusillés d'Etobon avec une cérémonie en présence d'une petite centaine de personnes.

Louis Demange et sa sœur Ginette sont fidèles à cet hommage © Radio France - Christophe Beck

"J'étais tout petit. Je vois encore tout le troupeau de cosaques rassembler tous les hommes le long de la route. Je m'en rappelle", confie Louis Demange qui porte le même nom et prénom que son père, fusillé à Etobon. Sa sœur Ginette restera marquée à jamais par cette tragédie. "J'y pense tous les jours depuis ce 27 septembre 1944".