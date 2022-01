Haute-Saône, le vaccibus pour une vaccination sans rendez-vous en milieu rural

Face à la progression du variant Omicron, et aux nouvelles contraintes sanitaires, de nombreux Français cherchent par tous les moyens à faire une dose de rappel, ou même parfois leur première dose de vaccin. Ceux qui ont tenté de s'inscrire sur Doctolib peuvent témoigner des délais d'attente assez long.

L'alternative c'est peut être d'aller dans les zones rurales pour se faire vacciner. En Haute-Saône, depuis plusieurs mois l'ARS et la préfecture ont mis en place le vaccibus.

Une équipe mobile itinérante

Une équipe mobile se rend dans les petites communes pour proposer la vaccination aux personnes qui ne peuvent se rendre dans les grands centres. Et là, pas besoin de rendez-vous, pas besoin non plus d'habiter dans la commune, tant qu'il y a des doses on vaccine, et jusqu'à présent il n'y a jamais eu de pénurie.

reportage à Vy-lès-Lure Copier

Comme dans les grands centres de vaccination, le parcours est le même. Les patients se présentent sans rendez-vous à l'accueil pour la partie administrative. Ils présentent leur carte vitale, une pièce d'identité. Ils sont ensuite pris en charge par un médecin qui pose les traditionnelles questions, avant d'être dirigés vers une infirmière qui effectue le vaccin. Comme partout ailleurs, ils reçoivent en fin de parcours leur document papier, c'est le fameux pass sanitaire

Un des véhicules garé devant la salle à Vy-lès-Lure © Radio France - Jean-François Fernandez

L'Unité de Sauvetage Aquatique et Premiers Secours

En Haute-Saône, c'est l'Unité de Sauvetage Aquatique et Premiers Secours qui assure la partie médicale de ces vaccinations itinérantes.

Son directeur Emmanuel Boisserie explique que "le principe c'est d'aller au plus près des populations, dans chaque village, pour laisser aucun village sans zone de santé dans la Haute-Saône". Cela permet de proposer aux populations qui n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer vers les grands centres une offre de vaccination.

l'Unité de Sauvetage Aquatique et Premiers Secours © Radio France - Jean-François Fernandez

Des rendez-vous à domicile

Chaque passage dans une commune est annoncé à l'avance en mairie, ainsi les personnes qui ne peuvent venir vers le vaccibus peuvent alors se signaler. Après avoir vacciné sans rendez-vous dans une salle mise à disposition par la maire, l'équipe se déplace ensuite, sur rendez-vous chez les gens.

Les entreprises, administrations, lycées...

Le vaccibus ne fait pas que sillonner les zones rurales, l'équipe se rend également en fonction de la demande dans des entreprises, ou des administrations.

Le 18 janvier, le vaccibus sera par exemple au lycée Colombe de Lure.

Le 22 janvier au centre Lerclerc à Héricourt de 14h à 17h

Le dimanche 30 janvier toute la matinée, au supermarché Auchan de Luxeuil-les-Bains.