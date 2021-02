Haute-Saône : une aide pour l'accession à la propriété des foyers à petits revenus

Devenir propriétaire quand on a moins de 40 ans en Haute-Saône et que l'on a des revenus modestes c'est possible. Le Conseil Départemental de la Haute-Saône a signé des partenariats avec trois établissements bancaires pour une aide aux primo-accédants.