Haute-Saône : une pétition contre le spectacle d'ours à Champlitte recueille plus de 65.000 signatures

Champlitte, France

La pétition pour dénoncer la présence d'un montreur d'ours, ce dimanche 11 août à la fête médiévale de Leffond, à Champlitte en Haute-Saône, a recueilli plus de 65.000 signatures. Lancée sur Internet par l'association AVES - France, cette pétition s'oppose à "l'exploitation des ours" pendant cette fête, qui prévoit la présence de l'éleveur d'ours Frédéric Chesneau.

L'association AVES - France reconnaît qu'il n'y a pas de maltraitance de l'animal pendant le spectacle, mais dénonce surtout les conditions de vie des ours, qui sont des animaux sauvages habitués des grands espaces : "Le fait de l'emmener de ville en ville, la promiscuité avec le dresseur et le public, la remorque climatisée... ça va à l'encontre de ce qu'on devrait faire avec des animaux sauvages" selon Christophe Coret, président d'AVES-France. L'association affirme que les ours de cet éleveur ont parcouru 17.000 km en 2018.

"Ce sont des empêcheurs de tourner en rond ! - Gilles Teuscher, maire de Champlitte

Du côté de Leffond, cette pétition est incompréhensible, à quelques jours de la fête. Le président de l'association qui organise l'évènement, Passion d'antan, estime qu'il n'y a pas de maltraitance. Gilles Contet pointe du doigt les signataires la pétition : "Ces gens-là, je ne sais pas s'ils ont déjà vu le spectacle... et s'ils ont vu l'ours dans son domaine. Je ne pense pas".

Le maire maintient la fête

La polémique fait aussi bondir le maire de Champlitte, dont Leffond est une commune associée. Pour Gilles Teuscher, ces pétitionnaires sont "des empêcheurs de tourner en rond", insistant sur l'absence de maltraitance. "Si on prétexte de la maltraitance, on ne fait plus rien ! Dans ces cas-là, le chien qu'on emmène à la chasse et qu'on oblige à entrer dans les buissons, on le maltraite ? Non !". Avant d'affirmer que la fête médiévale est maintenue, ce dimanche.