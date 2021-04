Haute-Savoie : 50 pompiers volontaires vont être recrutés pour l'été

Plus de monde l'été nécessite plus de secours. Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Savoie recrute 50 sapeur-pompiers volontaires pour la période du 28 juin au 31 août.

"C'est dû à la forte augmentation de la population estivale dans des secteurs où traditionnellement il y en a peu", explique le lieutenant colonel Jean-Yves Brobecker, du SDIS 74. Les secteurs concernés sont aussi bien les stations de ski où il y a du sport de pleine nature l'été, comme "Chamonix, Morzine ou les Carroz d'Arâches", que les rives "du lac Léman et du lac d'Annecy".

Nous affectons ces saisonniers principalement sur le Bassin Annécien, sur les centres de la Clusaz, et du Grand-Bornand, sur Talloires-Montmin, Saint-Jorioz, sur le Chablais, dans les stations de montagne et à proximité du lac Léman. - Jean-Yves Brobecker, lieutenant-colonel du SDIS 74

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 avril

Le recrutement se fait sur dossier. Il est déjà lancé et se poursuit jusqu'au 30 avril. Les candidats peuvent venir de n'importe où en France. La seule condition, c'est qu'ils soient déjà sapeur-pompiers volontaires. En hiver, le SDIS 74 en recrute en moyenne 80.