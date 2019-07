Haute-Savoie: 8000 personnes âgées ou handicapées abonnées à la téléalarme

Initiée et financée par le conseil départemental de Haute-Savoie il y a trente ans, la téléalarme compte aujourd'hui 8000 abonnés sur le département. Sa vocation: permettre aux personnes âgées ou handicapées de rester le plus longtemps possible chez elles.

favoriser le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible, c''est la vocation de la téléalarme, initiée et gérée par le département de Haute-Savoie il y a 30 ans.

Cela signifie et c'est une rareté qu'il s'agit d'un service public.

Aujourd'hui dans le département 8000 personnes sont abonnées à ce dispositif de sécurité qui consiste en un médaillon ou un bracelet que la personne déclenche en cas de besoin.

Bracelet ou médaillon l'abonné choisit l'appareil le plus adapté etpratique pour lui © Radio France - Marie AMELINE

7j/7 et 24h/24 l'alerte arrive et est traitée sur une plateforme quasi unique en France dans les locaux du SDIS 74, le Service Départemental d'Incendie et de Secours à Meythet, sur la commune nouvelle d'Annecy. Une plateforme où sont regroupés les pompiers, le SAMU, la téléalarme, le samu social, les ambulances privées, et l'association des médecins libéraux, avec un médecin présent chaque jour sur la plateforme.

Ce mercredi, le huit millième abonné a visité le dispositif de la téléalarme en compagnie du président du conseil départemental Christian Monteil.

Hervé Maisonneuve de Collonges-sous-Salève est le huit millième abonné à la téléalarme en Haute-Savoie © Radio France - Marie AMELINE

L'abonnement à la téléalarme coûte 20 euros/mois. Il peut être pris en charge par l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, par des mutuelles ou des caisses de retraite.