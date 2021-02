Haute-Savoie : A Annecy l'association SALEM distribue des sacs de couchage aux SDF

"Réchauffons les coeurs". Lors d'une maraude exceptionnelle, l'association Salem d'Annecy vient de distribuer 60 sacs de couchage aux hommes et femmes qui vient et pour certains dorment cet hiver dans les rues du centre-ville.

Une maraude pas comme les autres à Annecy en Haute-Savoie. Dans le froid et la neige ambiants, une 20 aine de bénévoles de l'association musulmane SALEM du quartier de Meythet, aidés d'un groupe de jeunes Scouts de France, ont distribué 60 sacs de couchage aux SDF de la ville.

Réchauffons les coeurs

Cette opération baptisée "Réchauffons les coeurs" est née d'une demande des personnes qui vivent dans les rues d'Annecy. Depuis 5 ans, les bénévoles de Salem les croisent chaque samedi lors de leur distribution alimentaire. Les uns et les autres ont appris à se connaître, et à échanger en confiance.

Après des sacs à dos, les sacs de couchage

Au début de l'hiver, ce sont des sacs à dos qui avaient été remis à ces femmes et hommes qui vivent pour la plupart dans le périmètre du centre-ville historique, entre la place de la cathédrale, la gare SNCF et le centre commercial Courier. Cette fois, ils ont reçu des sacs de couchage

"J'hallucine, c'est génial. Je vais l'étrenner ce soir"

Que ce soit Franck croisé à l'entrée du parking du centre Courier, et qui la nuit dort au Foyer Saint-François, où Sophie qui dort dans un abri de cartons près de la cathédrale, tous les destinataires des sacs de couchage ont exprimé leur joie et le mieux-vivre qu'allait leur apporter le précieux équipement. "C'est carrément bien, parce qu'en ce moment avec juste une petite couette, et quelques cartons sous les fesses, ça pèle vraiment la nuit" explique Sophie.

Leur émotion est notre plus belle récompense

Chaque remise d'un sac de couchage est l'occasion d'un moment de convivialité autour d'un café chaud. "A les voir si contents et émus, on réalise de la chance que l'on a de rentrer tous les soirs chez nous, de dormir dans un lit, un toit sur la tête", raconte Sarah la bénévole de Salem. "Leur sourire est notre plus belle récompense".