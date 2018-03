Haute-Savoie, France

Suite aux précipitations qui ont frappé la Haute-Savoie entre le 3 et le 5 janvier 2018, et endommagé des habitations, des entreprises et des collectivités, 19 communes font l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 9 mars 2018, publié au journal officiel du 10 mars 2018 :

Abondance • Le Bouchet-Mont-Charvin • Cordon • Domancy • Doussard • Manigod • Mieussy • Passy • La Rivière-Enverse • Saint-Ferréol • Saint-Sigismond • Sallanches • Serraval • Sevrier • Taninges • Thyez • Thônes • Verchaix - Les Villards-sur-Thônes

Les personnes de ces communes sinistrées lors de ces événements sont invitées à déclarer le plus rapidement possible, si cela n'a pas déjà été fait, les dommages subis à leur compagnie d’assurance. Le délai maximum pour cette déclaration est fixé à dix jours à compter de la publication de l’arrêté interministériel, soit jusqu’au 19 mars 2018 .