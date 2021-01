Haute-Savoie : à Saint-Gervais faute de ski les vacanciers se ressourcent aux Thermes dans une eau à 38°

Et oui, il n'y a pas que le ski alpin en montagne. Et les acteurs socio-professionnels des stations de sports d'hiver se mettent en quatre actuellement pour le prouver à leurs visiteurs. En particulier les stations villages qui trouvent avec la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques l'opportunité de mettre en valeur leurs atouts autres que ceux liés à la glisse, atouts culturels, patrimoniaux, sportifs aussi.

Fleuron du patrimoine local, la source d'eau chaude, et les bains de Saint-Gervais

A la recherche d'activités de substitution, de nombreux touristes du Pays du Mont-Blanc découvrent ainsi en ce moment les Thermes de Saint-Gervais en Haute-Savoie, leurs deux cents ans d'histoire, et leur eau chaude à 38° bourrée de sels minéraux, et d'oligo-éléments, où depuis le début du 19 ème siècle les curistes viennent notamment soulager leurs rhumatismes. Malgré la pandémie de Coronavirus, et la crise sanitaire, les Thermes ont été autorisés à rouvrir leur Espace Bien-être quelques jours avant ces vacances de Noël. Une aubaine pour les uns, une belle découverte pour les autres.

Les Thermes de Saint-Gervais, dont le bâtiment a été rénové en 2018, sont actuellement gérés par le Groupe Loréal © Radio France - Marie AMELINE

Un cadre magnifique, une bulle de sérénité

Arrivée de Paris avec son compagnon pour une semaine de vacances, Chanelle fait partie de ces nombreux vacanciers qui, entre autres activités de substitution aux ski alpin, ont choisi de venir tester les bains d'eau chaude.

Température de l'eau 38°. Mieux vaut garder les épaules immergées! © Radio France - Marie AMELINE

C'est la première fois que je viens aux Thermes. C'est une chance inouïe d'avoir les bains pour soi tout seul. Le décor est exceptionnel. C'est bien d'avoir cette bulle pour se couper de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.

Un quart de la capacité habituelle

Pour s'adapter et respecter les contraintes sanitaires, nous avons conçu un parcours bien-être d'une heure et demie , explique la directrice commerciale Elodie Lombardot.