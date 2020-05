Déconfinement : baignades dans les lacs et nuits en montagne autorisées dès le 2 juin en Haute-Savoie

L'assouplissement des règles du déconfinement se confirme en Haute-Savoie. Le préfet Pierre Lambert annonce que dès mardi 2 juin (et pas avant !), les baignades sont de nouveau autorisés dans les lacs du département et les plages seront rouvertes. Toutefois, il sera toujours interdit de se rassembler à plus de dix personnes et/ou avec de l'alcool. Le respect de la distanciation sociale devra toujours être appliqué. Les casinos peuvent aussi rouvrir, mais seules les machines à sous fonctionneront.

La montagne se déconfine aussi

En montagne aussi, les randonneurs vont se sentir un peu plus libres. C'est la fin des sorties limitées à la journée. Les 108 refuges gardés de Haute-Savoie vont rouvrir progressivement à partir de mardi (les refuges non gardés restent en revanche fermés). Un protocole sanitaire strict est imposé : repas décalés, distanciation des couchages ...etc. Tout cela sera géré par les 34 maires concernés selon un protocole national. La pratique du VTT est autorisée mais le préfet de Haute-Savoie demande aux maires de fermer les pistes les plus dangereuses car trop accidentogènes.