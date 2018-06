La dixième étape du Tour de France 2018 est l'une des plus attendue, mais pour assister au passage des coureurs au Glières il faudra s'organiser. L'accès au plateau, haut-lieu de la Résistance, sera strictement réglementé.

Ce sera l'un temps forts du passage du Tour de France en Pays de Savoie. La dixième étape entre Annecy et Le Grand-Bornand le 17 juillet prochain empruntera pour la première fois le plateau des Glières en Haute-Savoie. Atypique par ses 1,8 kilomètres non goudronnés, mais aussi et surtout son caractère historique, le plateau est un haut lieu de la Résistance pendant la seconde Guerre Mondiale.

Le spectacle s'annonce grandiose, mais pour le voir en vrai, les 5.000 spectateurs attendus vont devoir s'organiser. L'accès au plateau sera strictement réglementé et mieux vaut s'inscrire rapidement.

Aucun véhicule sur le site, des navettes en bus

Hormis une réglementation spécifique pour quelques camping-cars, aucun véhicule non accrédité ne sera autorisé sur le site. L'interdiction vaut également pour la caravane publicitaire qui ne passera pas. Pour monter sans effort, une seule solution, les navettes mises en place par le Conseil Départemental au départ d'Argonay, Metz-Tessy, Neydens, et La Roche-sur-Foron à 8h30 le matin. 60 bus sont prévus, pour acheminer 2.500 personnes. Il est obligatoire de s'inscrire ici.

A pied, ou à vélo

Ceux qui n'auront pas de places dans les bus pourront monter à vélo, et se faire une petite idée pour les plus courageux de ce qui attend les coureurs. Dernière solution, à pied ! Le comité haut savoyard de randonnée pédestre propose cinq itinéraires accompagnés avec des animateurs qui pourront parler aussi bien du plateau que de son histoire. Là aussi inscriptions obligatoires.