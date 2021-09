Haute-Savoie : condamné pour nuisances, un propriétaire de coqs défend leur droit à chanter

Un fils d'agriculteur haut-savoyard veut défendre la droit de chanter de son coq. Ce n'est pas la première fois que ces animaux de basse-cour sont accusés par des riverains de ruiner leur sommeil et leur tranquillité avec leurs vocalises insistantes, et un peu trop haut perchées. C'est ce qui est arrivé à Denis Bauquis, un habitant de Saint-Sylvestre, près de Rumilly, en Haute-Savoie.

Condamné en première instance en juillet 2019 pour "troubles du voisinage", il avait dû payer 3.000 euros de dommages et intérêts à ses voisins qui avaient porté plainte, et faire cesser les "nuisances sonores excessives". Daniel Bauquis, le propriétaire des gallinacés avait fait appel du jugement. L'affaire était jugée ce mardi devant la cour d'appel de Chambéry.

La basse-cour était déjà présente avant l'arrivée des voisins

"Quand on vient s'installer à côté d'un voisin qui a une dizaine de coqs, on peut difficilement se dire 20 ans après -ah bah non mais finalement j'en ai marre de vos coqs-, ce n'est pas possible", a expliqué à France Bleu Pays de Savoie Me Patricia Lyonnaz, l'avocate du propriétaire.

Durant l'audience, elle a martelé que la basse-cour était déjà présente lorsque le couple a emménagé, il y a 25 ans, et s'étonne que les voisins décident de se plaindre seulement maintenant. "Les coqs, la basse cour.. tout existait, donc cette antériorité, me semble relativement importante (...) c'est un peu comme si demain le citadin vient dire -je viens m'installer en ville, mais je me plains du bruit des voitures-, à ce moment-là il faut aller s'installer ailleurs", plaide-t-elle.

A 4h du matin, on avait 18 cocoricos... en 2 minutes !

Pour la partie adverse, Me Pauline Bernard, qui défend les voisins, cet argument ne tient pas en raison du caractère particulièrement anormal de la situation. "L'antériorité, on peut la faire valoir si on a une activité agricole, or, ce n'est pas du tout le cas de M. Bauquis", explique-t-elle.

"M.Bauquis a pu détenir entre 15 et 20 coqs en même temps, et à partir du moment où il y en a un qui chante, les autres chantent aussi, et le coq a un chant qui est très puissant (...) il y a une étude qui a été faite pour savoir comment ce chant aussi puissant ne le rendait pas sourd, dans notre constat d'huissier il était avéré qu'à 4h du matin sur 2 minutes de temps on avait 18 cocoricos à la suite".

Délibéré en novembre prochain

Le Parlement a adopté en janvier dernier un texte protégeant le "patrimoine sensoriel des campagnes" et le chant du coq en fait partie, tout comme le coassement des grenouilles ou les effluves de crottin de cheval ou d'étable. Mais cette loi n'est pas rétroactive et ne peut donc s'appliquer au cas présent. Le délibéré a été fixé au 25 novembre prochain.

