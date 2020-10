Haute-Savoie: début du chantier de restauration de la centenaire Buvette Cachat des Eaux Minérales à Evian

A Evian, le chantier de restauration de la Buvette Cachat, l’un des fleurons historiques et architecturaux de la cité thermale du Léman, va véritablement commencer.

La majestueuse vieille dame, située en plein centre-ville, n'avait jusqu'à présent jamais été restaurée. Fermée, elle était même tombée en désuétude depuis 2010.

Il y a un an et demi, les travaux sur ce bâtiment centenaire de la Société des Eaux Minérales avaient été lancés une première fois, mais vite interrompus à cause d’une sous-évaluation du coût des travaux, et des appels d’offres qu’il a fallu relancer.

Mais cette fois semble la bonne. Les travaux vont durer trois ans.