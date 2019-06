Haute-Savoie: des dragons investissent le haras d'Annecy

Dans le cadre du festival international du film d'animation qui a débuté ce lundi à Annecy, une exposition sur la trilogie Dragons est visible dans le manège du haras. Les inconditionnels des aventures du petit dragon Krokmou et de son compagnon Harold s'y bousculent.

Annecy, France

Dans la grisaille et l'humidité ambiante de ce début de festival international du film d'animation d'Annecy en Haute-Savoie, les amateurs du genre, et les curieux ont l'embarras du choix entre salles obscures et lieux d'exposition.

Dans le cadre insolite du manège du haras, les organisateurs du festival présentent notamment cette année une exposition qui retrace les douze ans de création des trois volets de la saga Dragons.

Premières esquisses de Krokmou et Harold, les héros de Dragons © Radio France - Marie AMELINE

Près de deux cent oeuvres traditionnelles ou numériques, en particulier des dizaines de planches de dessins, sont présentées et commentées par les équipes des films.

