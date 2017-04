Haute-Savoie : des élèves de 3e dans les coulisses du BTP

L'opération "Les coulisses du BTP" vise à faire découvrir les métiers du bâtiment et des travaux publics aux plus jeunes. Mardi à Rumilly, 122 élèves haut-savoyards ont visité le chantier du quarante-neuvième collège du département.

Casque de chantier sur la tête, Shérine observe les travaux qui se déroulent autour d’elle. En classe de 3e dans un collège du Pays du Mont-Blanc, l’ado de 15 ans reconnait que pour c’est une première. "Je n’ai jamais visité un chantier. Je pensais qu’on construisait et puis c’était fini mais il y a beaucoup de métiers derrière."

Mauvaise image

Comme Shérine, plus de cent-vingt élèves de 3E ont visité ce mardi le chantier du collège de Rumilly, un chantier à 5 millions d’euros. "Cette opération «Les coulisses du bâtiment et des travaux publics» dont il s’agit de la 14e édition a pour but de faire la promotion de nos métiers", indique Philippe Bondaz. Vice-président du BPT 74, il reconnait que "le bâtiment a du mal à recruter parce que nos métiers souffrent encore d’une mauvaise image." Et pourtant, le secteur est à la recherche de main d’œuvre. "Depuis le deuxième trimestre de l’année dernière on sent une nette reprise et il faut vraiment que l’on fasse venir des jeunes dans nos métiers."

Après deux heures de visites dans les couloirs encore en travaux du futur collège (il ouvrira à la rentrée 2018) et de nombreuses explications les élèves de 3e semblaient ravis de leur immersion. Mais de là à choisir une carrière dans le BTP ! "Architecte, oui pourquoi pas mais menuisier ni maçon", lâche Hector. "Ah non, c’est trop manuel", s'exclame Shérine. Faire évoluer le regard des jeunes sur les métiers du BTP semble encore long. Mais en 3e, ils ont encore le temps de changer d’avis et peut-être que dans quelques années, ils se souviendront de leur visite de chantier du 4 avril 2017.