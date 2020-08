Haute-Savoie : des pétitions pour et contre la nouvelle piste cyclable d'Annecy

Ouverte depuis un mois, et à titre expérimental jusqu'au 15 septembre, la piste cyclable qui relie les deux pistes existantes du tour du lac d'Annecy en Haute-Savoie, celle du Pâquier et celle des n'en finit pas de faire couler de l'encre.

La nouvelle piste cyclable passe devant l'hôtel de ville d'Annecy, et relie le carrefour des Marquisats au Centre Bonlieu © Radio France - Marie AMELINE

Deux pétitions circulent en moment sur internet. L'une pour est portée par des habitants, l'autre contre par l'association des commerçants, les Vitrines d'Annecy.

Les 550 m de la piste de la discorde se sont faits en lieu et place d'une des deux voies de circulation automobile, qui, depuis Saint-Jorioz et Sevrier permettent de rentrer dans le centre-ville , sauf que c'est déjà là un des gros points noirs du trafic à Annecy.

Face à toutes ces réactions, les élus de la ville d'Annecy et du Grand Annecy ont commandé des relevés de fréquentation, et des études d'impact sur le trafic et sur la qualité de l'air. Les résultats doivent être dévoilés cette semaine.

1h30 pour parcourir les 9km depuis Saint-Jorioz

Sur cette rive ouest du lac, où les municipalités les unes après les autres se cassent les dents, entre projet de tunnel sous Semnoz, tram-train, BHNS, Bus à Haute Qualité de Service, les bouchons sont quasi permanents et les temps de trajet à rallonge. 40 mn un matin de semaine ordinaire pour parcourir les 9 km depuis Saint-Jorioz, jusqu'à une heure et demie en ce moment de forte affluence touristique, et de passage à une voie au carrefour des Marquisats. Les élus pestent, les commerçants aussi qui signent donc une pétition et réclament à minima une concertation, qu'ils doivent avoir dans les prochains jours.

A l'inverse dans une autre pétition, des usagers et défenseurs de cette piste cyclable Pâquier-Marquisats mettent en avant le sentiment de sécurité des cyclistes et des familles notamment, et réclament son maintien.