Haute-Savoie: une enquête sur la cohabitation entre randonneurs et chiens de protection des troupeaux

L'enquête est baptisée "Mon expérience avec les chiens de troupeaux". Une trentaine de questions pour comprendre et analyser les bonnes et mauvaises rencontres entre Patous et usagers de la montagne. Objectif: améliorer la sensibilisation, l'information des et l'éducation des uns et des autres.