Haute-Savoie : les familles des résidents de l'EHPAD de Saint-Gervais inquiètes pour leurs parents vulnérables

À Saint-Gervais (Haute-Savoie), malgré de graves dysfonctionnements et manquements relevés par l'Agence Régionale de Santé (ARS) l'an dernier, la gestion des 84 lits de l'EHPAD du Val Montjoie reste à l'association Monestier. Incompréhension et inquiétude des familles de résidents.

Depuis plusieurs semaines, les familles des 84 résidents de l'EHPAD du Val Montjoie à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie expriment leur colère et leur inquiétude pour leurs parents âgés et dépendants.

Depuis deux ans, ces familles dénoncent et signalent à l'Agence Régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes et au conseil départemental de Haute-Savoie, co-responsables de l'autorisation et de la régulation des établissements médico-sociaux, des dysfonctionnements, des manquements, et une "maltraitance institutionnelle" dans cet établissement géré par l'association MONESTIER, en lien étroit avec l'un des plus gros acteurs du secteur médico-social en France, le groupe DocteGestio.

Durant un an, suite une enquête de l'ARS qui a pointé une centaine de manquements, l'EHPAD du Val Montjoie a été placé sous administration provisoire. C'est le directeur des hôpitaux du Mont-Blanc qui en a assuré la tutelle, avec de réelles améliorations constatées dans le fonctionnement de la structure, confirment les familles.

La peur que tout se dégrade à nouveau

Mais aujourd'hui, l'administration provisoire touche à son terme, et c'est le gestionnaire tant décrié qui revient aux commandes de l'EHPAD du Val Montjoie. À la plus grande consternation des familles que représente Pauline Bouvier, dont le grand-père vit au Val Montjoie :

"Nous sommes très inquiets parce qu'en 2018 l'EHPAD a été placé sous administration provisoire suite à 107 manquements dont 89 dysfonctionnements qui étaient pour nous particulièrement importants et qui l'étaient aussi pour l'ARS et le conseil départemental puisqu'ils ont même décidé, fait très rare, de prolonger l'administration provisoire de six mois. Elle prend fin à la fin de la semaine, et on nous dit que l'association Monestier, et le groupe DocteGestio, va revenir. Donc nous on a peur que la même situation se reproduise."

L'ARS promet un suivi renforcé et une vigilance particulière

Dans un courrier en date du 10 juillet 2019, l'ARS répond aux familles :