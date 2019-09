Haute-Savoie : J'ybus, le réseau de transports en commun de Rumilly ouvre ce samedi

Rumilly, France

Il y a du nouveau dans les rues de Rumilly. A compter de ce samedi, des bus vont sillonner la ville. La commune de Haute-Savoie lance son réseau de transports en commun. Il s’appelle J’ybus et offre trois lignes passant toutes par la gare. "Ces bus permettent d’offrir une alternative à la voiture individuelle", expliquent les élus de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.

Le plan du réseau J'ybus de Rumilly (Haute-Savoie). (Document J'ybus) -

Gratuit le premier mois

Le prix du ticket à l’unité a été fixé à 1 euro. "On sait que l’on part de zéro, il va falloir que les gens changent leurs habitudes et s’approprient cette offre", insiste Alexandre Laymand directeur des transports à la communauté de communes. Et pour inciter les 16 000 habitants à monter à bord et à découvrir J'ybus, le premier mois (du 14 septembre au 14 octobre) sera gratuit.