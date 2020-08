Haute-Savoie: L'aérodrome de Sallanches est définitivement fermé

Au terme d’une interminable bataille de procédures, une pétition de 17 000 signatures, des recours en justice, et d'un bras de fer de 20 ans entre le président du club aéronautique, Jean-Pierre Coméliau, et Georges Morand, le maire de la commune propriétaire du site, l’aérodrome de Sallanches, créé en 1975 dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, ferme ses hangars à compter de ce 1er septembre 2020. L'arrêté statuant sur la fermeture de l'aérodrome de Sallanches a été publié au Journal Officiel le 29 juillet 2020.

Pour les atterrissages d'urgence, les pilotes survolant le Mont-Blanc et les montagnes avoisinantes, devront aller à Megève (fermé l'hiver), Annemasse, ou Bellegarde dans l'Ain.

L'aérodrome, créé en 1975, est une propriété de 17 hectares de la commune de Sallanches dans la vallée de l'Arve. En 2019, le maire de Sallanches avait déjà pris un arrêté visant la fermeture de l'aérodrome, arguant de la vétusté des hangars. Plusieurs clubs et fédérations aéronautiques s'y étaient opposés et avait réussi à faire retirer cette mesure. Mais le maire avait déposé une requête auprès du ministre en charge de l'aviation civile, et finalement obtenu gain de cause.

Le 7 août dernier, le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives (CNFAS) a déposer un recours gracieux devant le Tribunal administratif. Moins dans l'espoir de voir rouvrir l'aérodrome, que de souligner une nouvelle fois les risques qu’engendrent la fermeture de cet aérodrome de secours pour l’aviation de montagne.

A la place de l'aérodrome, Georges Morand souhaite créer sur ce site des Illettes un espace naturel protégé. Ses détracteurs à l'aéroclub lui prêtent plutôt, mais "sans en avoir la preuve" concède Jean-Pierre Coméliau "des arrières pensées immobilières".