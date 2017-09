Haute-Savoie : l’appel à "laine" des tricoteuses solidaires des Restos du Cœur

Elles ont un besoin urgent de pelotes. Des kilomètres de laine pour tricoter des vêtements qui seront ensuite distribués aux enfants des Restos du Cœur de Haute-Savoie.

C’est un groupe de mamies, des tricoteuses infernales que rien n’arrête. L’année dernière, les quarante-deux bénévoles ont tricoté 4 800 pièces pour les enfants des Resto du Cœur. "Des gilets à capuche, des brassières, des bonnets, des petites écharpes et des couvertures pour les bébés", explique celle qui est à la tête de cette armée de petites mains infatigables. "J’ai avec moi des tricoteuses extraordinaires. Des "mémés" qui pour certaines ont changé de lunettes pour se remettre au travail", raconte Christiane Leduc.

Des pelotes, encore des pelotes

Mais cette année, la laine manque. "Des pelotes, des pelotes… il nous en faut absolument**,** explique Christiane Leduc. De la laine douce de bonne qualité en 2,5, en 3, en 3.5 et en 4 (les spécialistes comprendront)." Un besoin urgent pour préparer les paquets cadeaux qui seront donnés, pour Noël, aux bénéficiaires des Restos du Cœur à Annecy, Annemase, Rumilly et au Resto bébés de Thyez. En 2016, elles ont écoulé plus de 12 000 pelotes !

REPORTAGE - L'appel à "laine" des tricoteuses solidaires des Restos du Coeur de Haute-Savoie. Copier

Si vous avez des pelotes et si vous souhaitez aider Christiane et ses tricoteuses, vous pouvez appeler le 04 56 70 10 88

En 2016, la bande de "mémés tricoteuses" a tricoté 4 800 pièces pour les enfants des Restos du Coeur de Haute-Savoie. © Radio France - Richard Vivion

A ÉCOUTEZ : L'histoire des tricoteuses solidaires racontée par Christiane Leduc. "J'ai trouvé des tricoteuses grâce à un appel lancé sur France Bleu Pays de Savoie."