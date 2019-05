Haute-Savoie : l'émouvant adieu de Montagny-les-Lanches à Alain Bertoncello

600 personnes ont assisté samedi aux obsèques d'Alain Bertoncello à Montagny-les-Lanches (Haute-Savoie). Une cérémonie poignante pour la famille, les proches et les frères d'armes du militaire haut-savoyard tué la semaine dernière au Burkina Faso, mais aussi les gens du village.

C'est tout un village qui a dit adieu samedi matin à l'enfant du pays devenu héros national. Montagny-les-Lanches (Haute-Savoie), 700 habitants près d'Annecy, où ont été célébrées les obsèques d'Alain Bertoncello, l'un des deux membres du commando d'élite Hubert tué au Burkina Faso la semaine dernière dans une opération de libération d'otages.

La cérémonie qui a duré 1h30 a réuni dans l'église la famille, les proches, et les frères d'armes du militaire haut-savoyard de 28 ans. A l'extérieur sur le parvis, des haut-parleurs ont permis à la population de participer à ce dernier hommage émouvant.

ECOUTEZ le reportage de France Bleu Pays de Savoie Copier

Deux hélicoptères de l'armée survolent l'église

Beaucoup d'émotion, de respect et de dignité dans cette cérémonie, qui a débuté par le passage de deux hélicoptères de l'armée au dessus de l'église. Le cercueil était arrivé au milieu d'une haie d'honneur de cinquante drapeaux, et de dizaines de marins et de parachutistes en béret rouge.

L'arrivée du cercueil d'Alain Bertoncello © Radio France - Nicolas Peronnet

Une trentaine de membres du commando Hubert, l'unité d'élitede la Marine auquel appartenait le militaire de 28 ans, en béret vert et visage masqué pour préserver leur anonymat, ont été applaudis à leur entrée dans l'église. Six d'entre eux ont porté à la sortie le cercueil recouvert du drapeau national.

Les membres du Commando Hubert à la sortie de l'église © Radio France - Nicolas Peronnet

"On peut tous être fiers de notre Alain". Monique Pimonow, la maire de Montagny-les-lanches

Les 200 personnes présentes à l'intérieur de l'église, et les 400 habitants réunis sur le parvis ont écouté dans le silence une dizaine de prises de parole, rendant hommage au courage, au parcours, et à la personnalité d'Alain Bertoncello.

"On peut tous être fiers de notre Alain" a déclaré Monique Pimonow la maire de la commune, en réponse aux témoignages bouleversants d'Aude et Lucie, les sœurs du militaire, de sa compagne Léa, ou encore de Maxime, son meilleur ami, qui a organisé une marche réunissant une quinzaine d'amis d'enfance d'Alain Bertoncello, chacun une rose à la main, avant la cérémonie.

#HauteSavoie 600 personnes réunies à Montagny-les-Lanches pour un dernier hommage à Alain #Bertoncellopic.twitter.com/StuNJ6zFAQ — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 18, 2019

Dans la foule des anonymes, l'ancien instituteur de l'enfant du pays, Hervé Fontaine, a du mal à retenir ses larmes après avoir signé le registre de condoléances, "c'était un gamin qui pétait la vie, il n'avait peur de rien. On a toujours été certains qu'il ferait honneur au drapeau et honneur au village. Ici tout le monde se connaît, c'est une grosse perte. Alain est un héros".

ECOUTEZ Hervé Fontaine, l'ancien instituteur d'Alain Bertoncello Copier

Avant et après la cérémonie ont retenti des morceaux qu'aimait Alain Bertoncello. Plusieurs titres très doux de Ben Howard, et à la sortie, Familiar Fire de Yodelice.

Le militaire haut-savoyard est mort avec un autre membre du commando Hubert, Cédric de Pierrepont, 33 ans, lors d'une opération de libération de deux otages français enlevés au Bénin, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, qui a permis aussi de sauver une otage américaine et une autre coréenne.

A l'issue de la cérémonie, il a été incinéré dans l'intimité familiale.