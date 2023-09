Haute-Savoie : la femelle bouquetin blessée par un crampon dans la mâchoire a été sauvée

L'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux. La femelle bouquetin, qui avait été aperçue avec un crampon d’alpinisme coincé dans la mâchoire , par plusieurs personnes, depuis début septembre, dans le massif de la Dent d'Oche en Haute-Savoie a été sauvée, annonce ce mercredi l'Office français de la biodiversité dans un communiqué. Deux sorties terrain ont été nécessaires pour repérer et approcher l'animal et son cabri "dans de bonnes conditions".

La deuxième tentative d'approche est la bonne

La semaine dernière, mercredi 20 septembre, les pompiers et les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) ont réalisé une première sortie pour tenter de capturer l’animal. Le bouquetin a été repéré, mais est resté inaccessible. Une semaine plus tard, ce mardi 26 septembre, une équipe de trois agents de l’OFB est retournée sur place avec un vétérinaire. Après plusieurs heures de marche, et avec l’aide du gardien du refuge, l’animal a finalement été repéré en fin de matinée, "au repos sur un promontoire rocheux accompagnée son petit cabri".

Un crampon d’alpinisme coincé dans une molaire

La femelle bouquetin (étagne), a été endormie vers 13h40 à l'aide d'une flèche tirée avec un fusil hypodermique. "Elle s’est endormie assez rapidement et s'est immobilisée", explique l'OFB. Le vétérinaire a pu extraire "le crampon, coincé par un maillon de chaine dans une molaire". L’animal s’est ensuite réveillé et "a pu repartir librement sans contrainte, rapidement rejoint par son cabri qui observait la scène".