Haute-Savoie : la préfecture alerte sur les risques d’avalanches de printemps

Le risque d’avalanches sur les massifs de Haute-Savoie est important. À la veille d’un weekend ensoleillé, le préfet exhorte les pratiquants de la montagne à "la plus grande prudence".

Il a neigé abondamment et il va encore neiger. Dans les prochaines 24 heures, la préfecture de la Haute-Savoie prévoit un cumul de 60 cm de neige fraîche au-dessus de 2000 m, voir plus sur certains secteurs comme le Chablais et les Aravis. Dans un communiqué, les services de l’État indiquent que "ces chutes de neige seront être accompagnées d'un vent fort, d'Ouest ou de Sud-Ouest, avec des rafales de 60 à 80km/h, favorisant la formation de plaques à vent."

Purges naturelles et avalanches

Au-dessus de 1800 m, le manteau neigeux sera donc instable. "Une instabilité accentuée dans les prochains jours par le réchauffement des températures et corollairement du manteau neigeux", poursuit la préfecture qui s’inquiète de la possibilité de "purges naturelles et d’avalanches pouvant se déclencher très facilement au passage d'un skieur ou d’un randonneur et mobiliser d'importants volumes de neige".

Dans ce contexte, le préfet de la Haute-Savoie appelle "chacun à la plus grande prudence dans la pratique des activités de montagne (randonneurs et skieurs de tout niveau)".

Avant de partir en montagne, il est recommandé de :

Se renseigner sur les conditions (météo, état du manteau neigeux…) et préparer sa sortie de façon minutieuse

Se renseigner auprès des professionnels de la montagne et des mairies avant toute sortie, de signaler son itinéraire et d’être équipé (pelle, sonde, détecteur de victimes d’avalanche…)

Ne pas se surestimer et prévoir un itinéraire de repli

D’être attentif aux moindres signes de danger (petite coulée…) et de savoir renoncer si les conditions se dégradent