Haute-Savoie : le chef Marc Veyrat cède son restaurant de Manigod à sa fille Élise

Le chef haut-savoyard Marc Veyrat cède son restaurant de Manigod (Haute-Savoie) à sa fille Élise, confirmant une information révélée par Le Dauphiné Libéré . Situé face à la chaine des Aravis à plus de 1700 mètres d'altitude, l'établissement était fermé depuis trois ans, depuis notamment la période covid et les confinements successifs. Il devrait rouvrir d'ici la fin du mois de novembre avec aux commandes Élise Veyrat, âgée de 25 ans, la fille du célèbre chef au chapeau noir.

Une décision murement réfléchie

Ce restaurant à Manigod est l'un des lieux emblématiques de la gastronomie en Haute-Savoie mais c'est aussi là que Marc Veyrat avait perdu ses étoiles du Guide Michelin. Ça n'a donc pas été une décision prise à la légère comme l'explique Marc Veyrat.

"J'ai beaucoup réfléchi et elle a beaucoup réfléchi. Elle a voulu absolument reprendre. Je n'étais pas pour cette reprise au départ parce que je trouve qu'aujourd'hui les temps sont très difficiles pour les jeunes comme ça. Je serai toujours avec elle. J'aurai toujours un œil. (...) C'est peut être un peu difficile pour un papa, mais en tous les cas, c'est une belle aventure, et je trouve que la transmission il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vivifiant pour un papa qui est cuisinier de remettre les clés de son affaire à sa fille, c'est formidable."

"Mettre sa personnalité dans les assiettes"

Pour la nouvelle cheffe, succéder à chef au chapeau noir, le défi est immense. Marc Veyrat reconnaît qu'ensemble, ils y ont beaucoup réfléchi, parlé des risques également. Aujourd'hui, le métier est compliqué souligne le chef. Marc Veyrat est aussi heureux de voir sa fille prendre la relève.

"Je veux la laisser libre, je veux qu'elle trouve sa voie, qu'elle mette sa personnalité dans les assiettes, c'est très important. Bien sûr, je serai là pour l'aider, naturellement. (...) Mais c'est très difficile, on ne peut pas le cacher et je trouve que dire la vérité à ses enfants, c'est aussi leur dire toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à l'avenir. Ça, c'est le vécu d'un papa qui a vécu 50 ans en cuisine, c'est normal. Il ne faut pas être défaitiste pour autant, au contraire. Moi, je suis très optimiste et je suis très heureux pour elle et je veux que la réussite soit au bout."