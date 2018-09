Annecy, France

Le constat chiffré du conseil départemental de la Haute-Savoie dit toute la problématique: les jeunes étrangers mineurs isolés mis à l'abri par le Département étaient 90 en 2015, ils sont 315 accueillis désormais par les structures de la Haute-Savoie.

Le dispositif d'accueil des mineurs isolés en totale saturation en Haute-Savoie

Le président Christian Monteil a remis ce vendredi un courrier au Premier ministre, de passage éclair à Annecy avant de participer à une convention médicale à Chamonix. Dans cette lettre il alerte le chef du gouvernement sur la situation de saturation que connait la Haute-Savoie.

"Nous sommes contraints de recourir au réseau hôtelier sur l'ensemble du département pour plus de 65 jeunes avec des conditions de suivi particulièrement complexes", écrit Christian Monteil dans son courrier au Premier ministre. Le président demande l'aide de l'Etat, notamment sur l'évaluation de la minorité des jeunes pris en charge, et une mobilisation de la Police de l'Air et des Frontières pour réduire les délais de vérification des documents.

Christian Monteil se dit prêt à aller plus loin si l'Etat prend des engagements clairs.

Pour autant, Christian Monteil ne manifeste pas de volonté de se décharger de cette responsabilité: "Nous assumons nos responsabilités, nous l'avons prouvé, écrit le président du Département. Nous sommes prêts à aller plus loin en envisageant une prise en charge plus durable avec un accompagnement toujours plus qualitatif vers l'insertion et l'emploi". Mais la condition est claire: il faut des engagements de l'Etat en retour.

Les départements ont l'obligation légale de "mettre à l'abri" tous les mineurs isolés qui sont sur son territoire. Or certains élus, notamment la présidente du CD des Bouches-du-Rhône, ont fait savoir depuis le début de l'année qu'ils n'avaient plus les capacités financières d'accueillir les mineurs isolés étrangers arrivant sur leur territoire, et dépit des condamnations par les tribunaux administratifs.