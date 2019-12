Haute-Savoie : le personnel de la station du Semnoz se forme à l’évacuation verticale

A quelques jours des vacances de noël, le personnel de la station du Semnoz près d’Annecy en Haute-Savoie a suivi une formation à l’évacuation verticale en cas de panne sur un télésiège.

Haute-Savoie, France

Un télésiège qui tombe en panne, des skieurs bloqués à 20 mètres du sol et pas question de rejouer la mythique scène des "Bronzés font du ski". Dans une telle situation, la réglementation impose aux responsables des domaines skiables d’être en capacité de descendre tout le monde en moins de trois heures. "A partir du moment où l’appareil tombe en panne, on a trente minutes pour trouver l’origine de la panne", détaille Gaby Bibollet, directeur du Semnoz. Passé ce délai et si le redémarrage de l'appareil est impossible, l’évacuation verticale est ordonnée. "C’est pour cela qu’il est indispensable de se préparer à cette situation extrême." La station située au-dessus d’Annecy vient de former à ce délicat exercice quarante-cinq de ses salariés.

REPORTAGE - Au Semnoz, les salariés de la stations sont formés à l'évacuation verticale d'un télésiège. Copier

Le sauveteur câble rejoint le siège. © Radio France - Richard Vivion

L’évacuation verticale consiste à faire descendre les skieurs bloqués sur le télésiège grâce à un système de cordes et de poulies. "Nos équipes fonctionnent en binôme", explique l’un des formateurs. Le sauveteur au sol assure celui qui va rejoindre, via le câble du télésiège, les sièges où patientent les passagers. "La personne a évacué est ensuite équipée d’une culotte, poursuit Nathanaël Gerphagnon. Et elle sera descendue grâce à un RG10, c’est un système qui permet de contrôler la vitesse de descente."