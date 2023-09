Haute-Savoie : le pont de l'Abîme fermé jusqu'à nouvel ordre après le passage d'un camion

Il n'est plus possible d'emprunter le pont de l'Abîme qui enjambe le Chéran entre les communes de Gruffy et Cusy ce mercredi matin. L'ouvrage est fermé jusqu'à nouvel ordre après le passage d'un camion qui a endommage un des câbles qui soutient le pont.

En attendant de voir si les véhicules peuvent l'emprunter sans risque, la route est donc fermée. Des déviations sont mise en place via la route départementale 911 et la route départementale 5.