Le projet cœur de ville de Saint-Julien-en-Genevois fait débat

Moins de voitures, plus de piétons et d'espaces verts pour un centre-ville plus attractif et convivial : c'est le projet "cœur de ville" soumis à l'avis de la population de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) pendant un mois.

Saint-Julien-en-Genevois, France

A quoi ressemblera Saint-Julien-en-Genevois demain?

Pour le savoir, et donner leur avis, les habitants sont invités pendant un mois à s'exprimer sur le "projet coeur de ville".

Un projet de dynamisation urbaine pour doter d'un vrai centre-ville cette commune qui en 50 ans a vu sa population se multiplier par quatre, pour atteindre 15.000 habitants aujourd'hui.

Un vrai cœur de ville cela signifie un espace plus convivial et attractif dédié aux piétons plus qu'aux voitures avec aussi davantage d'espaces verts. Qu'en pensent habitants et commerçants?

"Actuellement y'a pas de vie à Saint-Julien, alors aménager un vrai centre-ville oui c'est bien" estime Claudine, une habitante Copier

"Y a pas de vie à Saint-Julien!", racontent deux habitantes

"Le centre-ville c'est la place de la Poste, la Grand Rue et la place de l'Eglise, voilà ! Donc il n'y en a pas quelque part..." résument Claudine et Jacquotte qui se promènent dans la commune. "Y a pas de vie à Saint-Julien !", renchérissent les deux amies.

"Une ville a besoin d'un cœur de ville", déclare le maire Antoine Vieillard qui s'est attaché les services d'architectes, urbanistes et autres paysagistes pour ce projet. Le résultat est séduisant sur le papier mais l'esthétique et la convivialité risquent de se confronter à d'autres problématiques : comment faire si on supprime des places de parking par exemple ? Des commerçants y sont farouchement opposés.

Les habitants peuvent s'exprimer sur ce projet jusqu'au 15 juin prochain sur coeurdeville@st-julien-en-genevois.fr