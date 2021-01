Haute-Savoie : le risque d'avalanche prévu pour ce week-end est toujours fort

Depuis le début de semaine, des chutes de neige très abondantes tombent en altitude. Conséquence, le risque d'avalanche est fort : il a atteint le niveau 4 sur 5 pour les massifs des Aravis, du Chablais, du Mont-Blanc et des Bauges.

Alain Espinasse, le préfet de Haute-Savoie, appelle à la plus grande prudence dans la pratique des activités de montagne pour les randonneurs et skieurs de tout niveau. Il est recommandé de se renseigner auprès des professionnels de la montagne et des mairies, de signaler son itinéraire et d’être équipé (pelle, sonde, détecteur de victimes d’avalanche...).

Un skieur est décédé mercredi dans une avalanche, à Courchevel. Il est fortement conseillé de ne pas s'éloigner des itinéraires fréquemment empruntés, et de respecter la signalisation mise en place par les stations.