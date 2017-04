Haute-Savoie : le Syane va installer 130 bornes de recharge pour les voitures électriques

Le Syndicat des Énergies de la Haute-Savoie va installer d’ici la fin de l’année cent-trente bornes de recharge pour les voitures électriques. Une densification du réseau pour favoriser le développement de la mobilité électrique.

C’est la dix-neuvième et elle a été inaugurée ce mardi en grandes pompes à Cluses. Une borne de recharge pour voitures électriques installée derrière la mairie, la première dans la commune de la vallée de l’Arve un signe fort pour le "développement de la mobilité électrique" a indiqué Jean-Louis Mivel, le maire de Cluses. "Le coût d’une telle installation est compris entre treize et quatorze mille euros", indique Jean-Pierre Scotton, le président du Syndicat des Énergies et de l’Aménagement numérique (Syane) en Haute-Savoie.

C’est donc le Syane qui pilote cette vague d’installation de borne de recharge qui doit déferler sur la Haute-Savoie. D’ici la fin de l’année, le département sera doté de centre-trente équipement de ce genre. "Ce réseau de bornes doit donner l’assurance a tous les utilisateurs (de voitures électriques) de pouvoir recharger où qu’ils se trouvent en Haute-Savoie", explique Jean-Pierre Scotton. Le montant total de cette opération dépassera les deux millions d’euros. Les utilisateurs de la borne de recharge payeront environ 3 euros pour se brancher une heure (4 euros pour deux heures de charge).

Pour que le véhicule électrique ait sa chance il faut que chacun ait l’assurance de pouvoir se recharger où qu’il aille avec au moins une borne tous les vingt kilomètres." - Jean-Pierre Scotton, président du Syane

Une voiture électrique branchée sur la borne de charge à Cluses. © Radio France - Richard Vivion

Voiture trop chère

"Il faut multiplier les points de recharge parce que jusque-là cela manquait", se félicite un concessionnaire automobile de Cluses qui reconnait aussi que pour l’instant, les ventes aux particuliers ne décollent pas vraiment. Et d’ailleurs, dans le centre-ville, difficile de trouver un véhicule de ce type. "C’est beaucoup trop cher, explique Cécile. Je continue à rouler au gazole". Stéphane lui reconnait s’être renseigné mais malgré les aides financières (jusqu’à 10 000 euros de bonus) là aussi le coût l’a fait reculer. "C’est dommage, reconnait le jeune homme. J’ai des amis qui en ont une mais pour moi les tarifs restent trop élevés."

Et le prix n’est pas le seul frein à l’achat de la voiture électrique affirme l’ancien sénateur Pierre Hérisson. Aujourd’hui président de l’Automobile club en Haute-Savoie, il estime que le temps de charge pose aussi un problème. "Entre cinq et huit minutes pour un plein d’essence alors qu’il faut jusqu’à deux heures en charge rapide et jusqu’à sept heures en charge normal. Il n’y aura pas de grande évolution sur ce marché si on a des temps de charge aussi long."