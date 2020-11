Haute-Savoie : le "Fabuleux Village des Flottins" n'enchantera pas Évian et le Léman pour Noël

En raison de l'épidémie de Coronavirus et des mesures de confinement, la mairie d'Évian-les-Bains en Haute-Savoie, et le directeur du Théâtre de la Toupine ont décidé d'annuler la 10e édition du Fabuleux Village des Flottins qui devait ouvrir mi-décembre dans la cité thermale.

"Nous n'aimons pas être raisonnables, mais là, pour le bien de tous, nous le devons"soupire Alain Benzoni, le directeur du Théâtre de La Toupine qui chaque année depuis dix ans conçoit les féeriques sculptures en bois flotté du Fabuleux Village des Flottins.

Cet hiver, l'événement devait se dérouler entre la mi-décembre et le 3 janvier, mais ce vendredi matin, la Maire d'Evian Josiane Lei, et Alain Benzoni ont annoncé l'annulation du Village.

On les ressortira nos flottins, mais on a travaillé toute l'année, alors nous sommes déçus

"Depuis septembre, nous avons essayé d'imaginer tous les scénarios possibles, mais nous ne pouvons pas prendre le risque de déplacer des milliers de personnes, et de les faire déambuler, et se croiser, en toute sécurité, d'autant que les _contaminations remontent très fort également en Suisse_" regrette Alain Benzoni dont l'équipe de La Toupine doit encaisser une déconvenue de plus :

Après l'annulation depuis le mois de mars de nos huit spectacles qui tournent dans toute l'Europe, du Festival Au Bonheur des Mômes du Grand-Bornand cet été, du Festival de Théâtre de rues en hiver que nous faisons à Annemasse et qui vient aussi d'être annulé, donc bonjour l'hiver, c'est bonjour les dégâts.

On attend le fond de la piscine pour donner un coup de reins