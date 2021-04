Haute-Savoie : les anti-masques se rassemblent à Annemasse ce dimanche

Après l'interdiction de la manifestation à Annecy "Le Grand Rassemblement - En mouvement pour les libertés" jeudi dernier par le préfet de Haute-Savoie, les organisateurs de cette marche "anti-masques" annoncent un nouveau rassemblement, à Annemasse cette fois. Selon eux, la manifestation "est autorisée par la préfecture" et se déroulera devant l'hôtel de ville à 14 heures.

Le rassemblement est prévu ce dimanche à 14 heures devant la mairie d'Annemase. - Capture d'écran Facebook

Le rassemblement, initialement prévu à Annecy au Pâquier ce dimanche, a été interdit en raison "du refus ostensible et systématique de la distanciation sociale, des gestes barrières et du port du masque, par les organisateurs et les participants [...] constituant ainsi un vrai risque sanitaire." peut-on lire dans le communiqué de la préfecture de Haute-Savoie. Lors du précédent rassemblement en mars dernier, près d'un millier de personnes avait défilé sans masque.