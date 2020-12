Haute-Savoie : les Chefs Solidaires mitonnent 2100 repas de Noël pour les soignants de l'hôpital d'Annecy

Ce sera Noël avant l'heure ce vendredi pour les personnels du Centre hospitalier Annecy Genevois en Haute-Savoie. Comme lors du premier confinement, où ils avaient cuisiné et distribué 13 000 repas pour les soignants du CHANGE, les Chefs Solidaires, ont à nouveau enfilé le tablier cette semaine pour confectionner un vrai menu de fête à tous ceux qui depuis 8 mois soignent les malades du Coronavirus.

Saumon, volaille au foie gras, et bûche de Noël

Toute la semaine, 30 professionnels indépendants, restaurateurs, hôteliers, commerçants non essentiels, représentants d'associations sportives, fournisseurs, producteurs, communicants, ont composé la brigade des Chefs Yoann Conte, Marc Veyrat et Georges Paccard , Pierre-Franck-Salamon pour confectionner 2100 repas de fête qui seront distribués demain entre 10h30 et 11h30 à l'hôpital.

Inhabituelle pagaille dans la cuisine du Chef Yoann Conte pour la découpe du saumon © Radio France - Marie AMELINE

J'ai hâte de voir les sourires

C'est à Veyrier-du-lac dans la cuisine du Chef 2 étoiles Yoann Conte que tous les bénévoles ont mis la main à la pâte, dans une joyeuse ambiance. Un témoignage de soutien et de reconnaissance à celles et ceux qui entourent les malades de la Covid-19 depuis 9 mois, mais également un moment partagé de convivialité et de légèreté pour des professionnels toujours fermés et pour certains en cessation d'activité. "

On se souviendra de ce moment reconnaît Yoann Conte. On l'a fait avec le cœur, c'est énorme de préparer 2100 repas, il faut se rendre compte de ce que cela représente en volume de denrées, en organisation, en engagement de chacun. Les bûches sont magnifiques. J'ai hâte d'être à demain pour voir les sourires."

Les denrées de ces 2100 repas ont été financées par 20 000 euros de dotations privées et publiques, dont la mairie et l'agglomération d'Annecy, ainsi que par le département de Haute-Savoie et la Région AURA.