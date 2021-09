Haute-Savoie : une pétition pour le maintien de la descente des alpages à Annecy

Lancée en fin de semaine dernière la pétition "Non à l'annulation de la descente des alpages", rassemble à ce jour 4600 signatures. Les commerçants d'Annecy réclament le maintien de la fête dans une version réduite, sans défilé des troupeaux. C'est leur plus gros chiffre d'affaires de l'année.

Une semaine après l'annulation de la descente des alpages par l'association Annecy tradition et la municipalité, des commerçants du GNI, le Groupement National des Indépendants de l'hôtellerie et de restauration, montent au créneau en Haute-Savoie.

Via une pétition "Non à l'annulation de la descente des alpages" qui pour l'instant rassemble 4600 signatures, les commerçants réclament le maintien de cette fête populaire et folklorique organisée tous les 1 ers samedis d'octobre (cette année le 9 octobre) .

Le plus gros chiffre d'affaires de l'année

"Davantage même que la fête du lac, c'est pour nous la plus importante journée de l'année en terme de trésorerie" témoigne Karine Zerbola, la propriétaire de la dans la vieille ville d'Annecy.

La crise sanitaire, les confinements et fermetures administratives nous ont échaudés et nous ont appris que chaque journée où il y a du chiffre d'affaires compte. Nous ne pouvons pas nous passer une fois encore de la descente des alpages.

Perpétrer les traditions ancestrales

Au Préfet de Haute-Savoie et à l'association Annecy Tradition organisatrice de l'événement, le GNI suggère de maintenir l'événement mais en réduisant la voilure pour respecter les règles sanitaires.

Pas de défilé dans les rues des troupeaux et des alpagistes mais "une présentation des métiers anciens avec tous les commerces décorés et le personnel en costumes traditionnels car cette fête est essentielle au maintien et à la transmission de notre culture montagnarde.