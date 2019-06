Haute-Savoie: les supporteurs des rugbymen de Rumilly en route vers la finale de Fédérale 2

En finale du championnat de Fédérale 2, l'équipe de rugby de Rumilly affrontera ce dimanche à 15h les auvergnats d'Issoire à Villefranche-sur-Saône. Pour l'événement, deux cars de supporteurs sont déjà prêts à partir, et plus si nécessaire.

Rumilly, France

2 bus et peut-être 3!

Pour aller soutenir les rugbymen de Rumilly en finale du championnat de Fédérale 2 dimanche après-midi à Villefranche sur Saône, le club du RCSR organise un déplacement en bus.

Plus d'une centaine d'amateurs de rugby de tous les pays de Savoie ont déjà réservé leur billet et préparé leur écharpe Rouge et Noir.

Les joueurs de l'albanais affrontent en finale les auvergnats d'Issoire. A l'issue d'une superbe saison, déjà couronnée par la montée en fédérale 1, Rumilly voit à chaque match grossir les rangs des supporteurs.

"Avec la montée en Fédérale 1, on voit de plus en plus de supporter revenir aux matches", Tania CARTIER, une des dirigeants du RCSR Copier