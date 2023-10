Haute-Savoie : manifestation ce samedi contre la construction d'une résidence touristique à Morzine

Malgré des saisons hivernales de plus en plus courtes et incertaines du fait du changement climatique, les constructions de lits touristiques dans les stations de sport d'hiver ne ralentissent pas, au contraire. Si vous vous promenez dans les stations de Savoie et Haute-Savoie, il y a des grues et des chantiers partout, pour au final, des logements dont les volets restent clos environ onze mois sur douze. Cela risque d'être encore le cas à Morzine, en Haute-Savoie, où un projet immobilier fait polémique.

50% de lits froids en montagne

Aujourd'hui, le nombre de ces lits froids (occupés moins de quatre semaines par an) dans les stations de montagne françaises est estimé à 50% , soit la moitié du parc des lits touristiques. Et cette urbanisation, cette altération de leur environnement mais aussi d'accès au logement pour ceux qui veulent y vivre travailler à l'année est aujourd'hui source de ras-le-bol et de tensions pour les habitants et de casse-tête pour les élus de ces territoires.

Lits froids et volets clos constituent la moitiés du parc immobilier touristique des stations de montagne © Radio France - Marie AMELINE

"Ca me désespère ces volets clos"

Pour Hélène qui est née et vit à Morzine depuis 70 ans, voir ces immeubles sans vie se multiplier est d'une infinie tristesse. "Les logements autour de ma maison sont fermés presque toute l'année, les gens viennent un peu l'hiver, un peu l'été".

Pétition et manifestation sur le front de neige de Morzine

Illustration de cette exaspération et de cette inquiétude cette fin de semaine à Morzine dans le massif du chablais (Haute-Savoie). Le village de 2 700 habitants compte à ce jour 30 000 lits touristiques et beaucoup de constructions sont en cours ou à venir. Dont le chantier de l'Aubergade, du nom de l'ancien hôtel familial racheté par la société Promoteam. Idéalement situé sur le front de neige du Pleney, le vieux bâtiment vient d'être démoli pour céder la place à une vaste résidence de 25 logements.

Les décombres de l'ancien hôtel l'Aubergade sur le front de neige de Morzine © Radio France - Marie AMELINE

La mairie n'a pas préempté le terrain

Au moment de la mise en vente de l'hôtel il y a 5 ans, la commune n'avait pas préempté le terrain. Depuis, la nouvelle municipalité a tenté de négocier avec le nouveau propriétaire, par ailleurs impliqués dans de nombreux programmes immobiliers sur la station, pour lui racheter l'Aubergade afin de reverdir et aménager son front de neige, mais sans succès.

Mobilisée, l'association du front de neige a elle lancé une pétition qui avant la prochaine manifestation de samedi a recueilli 3 000 signatures.

