Haute-Savoie : Marc Veyrat rend ses étoiles au guide Michelin

Manigod, France

Marc Veyrat n’est plus étoilé. Le célèbre chef du restaurant La Maison des bois situé à Manigod (Haute-Savoie), va rendre ses deux étoiles au guide Michelin. En janvier dernier, le fameux guide, lui avait retiré sa troisième étoile, obtenue seulement un an auparavant. Une décision vécue comme une véritable humiliation par Marc Veyrat. Contacté ce mercredi soir par France Bleu Pays de Savoie, le chef haut-savoyard nous explique : _« J’ai fait six mois de dépression, le guide Michelin a pris ma santé en otage. Je n’ai plus besoin d’eux, je pars en homme libre »_.

« J’en veux à mort au guide Michelin »

Au-delà de sa personne, Marc Veyrat estime que la perte de sa troisième étoile touche toute la région : « le guide Michelin ne comprend rien, ce n’est pas Marc Veyrat qu’il insulte mais toute la région ».

En rendant ses deux étoiles, le chef haut-savoyard de 69 ans, se dit « attristé pour son équipe ». Tout en précisant que « nous n’avons jamais aussi bien travaillé que depuis la perte de la troisième étoile ».