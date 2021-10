Haute-Savoie Nordique a doublé son chiffre d’affaires

Sans surprise, la fermeture des remontées mécaniques l’hiver dernier a dopé la pratique du ski de fond. Haute-Savoie Nordique (qui rassemble 24 domaines) a multiplié son chiffre d’affaires par deux et espère, cette année, fidéliser une partie de ses nouveaux pratiquants.

Ce mardi 19 octobre, Haute-Savoie Nordique (HSN) a officiellement lancé son hiver 2021-2022. L’occasion également pour la structure qui regroupe 24 domaines en Haute-Savoie de dresser un bilan "extra-ordinaire" de la saison précédente. Un hiver hors norme en raison de la pandémie et de la fermeture des remontées mécaniques. Privés de ski alpin, les touristes se sont massivement reportés sur le ski de fond. L’hiver dernier, Haute-Savoie Nordique a vendu 445.000 titres contre 146.800 en 2020. "Notre chiffre d’affaires a été multiplié par deux pour atteindre 4,2 millions d’euros", explique Mathieu Desprat, le directeur de HSN.

Faire mieux

Ce succès et cette affluence ont également mis en exergue certains points noirs comme des difficultés d’accès aux sites et de stationnement. "Nous devons également faire un gros travail sur l’accueil des fondeurs débutants, détaille Mathieu Desprat. Nous nous sommes rendus compte que sur de nombreux domaines il n’y a pas d’espace au ludique et à la pédagogie." D’ici l’hiver 2023, Haute-Savoie Nordique va corriger ces défauts en participant au financement (avec les gestionnaires des sites) des aménagements nécessaires. D’ici là, HSN espère retrouver cet hiver "au moins 20%" de ses nouveaux pratiquants.

On va essayer de garder un maximum de ces nouveaux pratiquants." - Mathieu Desprat, directeur de Haute Savoie Nordique