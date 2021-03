Haute-Savoie : "Nous pouvons faire du sport avec un masque, ouvrez nos salles !"

Une centaine de personnes se sont rassemblées et ont dansé devant la mairie d'Annemasse pour demander la réouverture des salles de sport. Un cercueil a été déposé devant les marches et rempli symboliquement de baskets et de tee-shirts.

Devant la mairie d'Annemasse ce samedi après-midi, une centaine de manifestants se sont rassemblés pour réclamer la réouverture des salles de sport. Au pied des marches de l'hôtel de ville, un cercueil rempli de paires de baskets et de tee-shirts avec l'inscription : "Ci-gît les salles de sport 2020-2021" en guise d'épitaphe.

Le rendez-vous a été organisé par Franck Della Mea, patron de salles de sport dans l'agglomération d'Annemasse, convaincu du caractère essentiel de son activité face à la crise sanitaire: "Plus nous ferons du sport, moins il y aura de gens à l'hôpital."

"Nous sommes une des solutions au virus, pas la cause" - Franck Della Mea, directeur des salles EasyFit à Annemasse

Le patron des salles EasyFit à Annemasse ne comprend pas la décision de la ministre des Sports Roxana Maracineanu de maintenir les salles fermées. "Nous avons organisé un cours de zumba masqués, pour faire la démonstration à notre gouvernement que l'on peut pratiquer une activité sportive avec un masque. Nous avons un masque validé par l'Afnor et il est en vente dans nos salles." avance Franck Della Mea.

Au même titre que les bars et les restaurants, les salles de sport continuent d'ouvrir et de fermer au rythme des annonces du gouvernement depuis maintenant plus d'un an. Seules les personnes munies d'une ordonnance sont autorisées à pratiquer du sport en salle.