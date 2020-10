Haute-Savoie : Pas de "Nez rouge" pour vous ramener le soir du nouvel an

C'est un anniversaire pas très joyeux pour les "Nez rouges". Depuis 2000, les bénévoles de l'association parcourent la Haute-Savoie et ramènent les fêtards chez eux avec leur propre voiture. Mais cette année, pour les 20 ans de l'association, ils ne seront pas sur les routes. Les contraintes liées au Coronavirus ont eu raison de l'opération.

"On n'a pas assez de places pour réunir nos 180 bénévoles dans une salle, soupire César Glarey, président de l'association les "Nez rouges". Il faut aussi qu'on désinfecte toutes les voitures. On ne sait pas si les personnes sont contagieuses ou pas, et si elles sont alcoolisées, pas sûr qu'elles aient les masques. [...] En plus, _les trois quarts des bénévoles sont des gens à risques_, ils ont un certain âge."

Depuis 2005, il n'y a pas eu d'accidents mortels liés à l'alcool le soir du nouvel an - César Glarey, président de l'association les "Nez Rouges"

Cela fait maintenant 15 ans que, grâce à l'association, qui travaille en partenariat avec la préfecture de la Haute-Savoie, des accidents sont évités tous les ans. Pour le nouvel an 2020, César Glarey croise les doigts : "J'espère que ça va continuer cette année. Ce n'est pas parce qu'on n'y sera pas que ça va changer les chiffres... Mais bon, on espère." Avec la fermeture des boîtes de nuits, César Glarey espère aussi que moins de gens circuleront au volant de leur voiture dans la nuit du réveillon.

Vous pouvez contacter l'association avec ce numéro vert : le 0800 802 208 ou rendez-vous sur le site de l'association onr74.fr.